سعر SMACK ($SMACK)
سعر SMACK ($SMACK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 165.93K. يتم تحديث سعر $SMACK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SMACK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.57K
- تغيير سعر SMACK خلال اليوم هو -12.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.65M
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خلال اليوم، كان سعر SMACK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SMACK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SMACK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SMACK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.24%
|30 يوم
|$ 0
|-44.95%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SMACK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.40%
-12.24%
+24.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SMACK is the representation of the famous internet OG meme Pepe Punch, also known as Punching Pepe, is a depiction of Pepe the Frog winding up a punch aimed at the screen from the perspective of the person viewing the image. The face of Pepe in this version also features the use of Smug Frog and shares similarities to Welcome To The Family, Son redraws featuring the character. Typically, memes using this Pepe variant revolve around him punching either the screen or the subject of the caption/creator. As a reaction image, Pepe Punch is often used in comments as a way to imply punching the original poster.
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