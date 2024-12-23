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سعر SMACK ($SMACK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 165.93K . يتم تحديث سعر $SMACK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SMACK الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.57K - تغيير سعر SMACK خلال اليوم هو -12.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.65M

أداء سعر SMACK ($SMACK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SMACK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SMACK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SMACK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SMACK مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.24% 30 يوم $ 0 -44.95% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SMACK ($SMACK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SMACK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.40% تغير السعر (1يوم) -12.24% تغير السعر (7 أيام) +24.96%

معلومات سوق SMACK ($SMACK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: