سعر SLUMBO (SLUMBO)
سعر SLUMBO (SLUMBO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SLUMBO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SLUMBO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.49
- تغيير سعر SLUMBO خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SLUMBO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SLUMBO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SLUMBO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SLUMBO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-14.90%
|60 يوم
|$ 0
|-19.20%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SLUMBO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-10.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SLUMBO IS BUILDING A UNIQUE IP ON THE SOLANA ECOSYSTEM. IT'S A COMMUNITY THAT FOSTERS INNOVATION AND COLLABORATIVE WORK TO PUSH THE SOLANA ECOSYSTEM FURTHER.
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