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سعر SLOW (SLOW) المباشر لليوم هو USD 0.00014537 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 115.36K . يتم تحديث سعر SLOW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SLOW الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.93K - تغيير سعر SLOW خلال اليوم هو +0.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 793.56M

أداء سعر SLOW (SLOW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SLOW مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SLOW مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SLOW مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SLOW مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.37% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SLOW (SLOW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SLOW: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.000131$ 0.000131 $ 0.000131 24 ساعة مرتفع $ 0.00016219$ 0.00016219 $ 0.00016219 عالية طوال الوقت $ 0.00033565$ 0.00033565 $ 0.00033565 تغير السعر (1 ساعة) -1.28% تغير السعر (1يوم) +0.37% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق SLOW (SLOW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: