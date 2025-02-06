سعر SLNV2 (SLNV2)
سعر SLNV2 (SLNV2) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SLNV2 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SLNV2 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 357.87
- تغيير سعر SLNV2 خلال اليوم هو -14.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SLNV2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SLNV2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SLNV2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SLNV2 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-14.10%
|30 يوم
|$ 0
|-7.54%
|60 يوم
|$ 0
|-34.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SLNV2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
-14.10%
+0.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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