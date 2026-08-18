السعر المباشر لمشروع SLINKsol (SLINK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SLINK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SLINK.

يحتل SLINKsol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,803.7، مع عرض متداول قدره 979.96M SLINK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SLINK بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SLINK بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق SLINKsol (SLINK)

القيمة السوقية $ 13.80K$ 13.80K $ 13.80K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.80K$ 13.80K $ 13.80K إمداد دورة التداول 979.96M 979.96M 979.96M إجمالي العرض 979,964,268.0 979,964,268.0 979,964,268.0

القيمة السوقية الحالية لـ SLINKsol هي $ 13.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SLINK يبلغ 979.96M، مع إجمالي عرض 979964268.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.80K.