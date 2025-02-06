سعر Slimcoin (SLM)
سعر Slimcoin (SLM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SLM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Slimcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.56
- تغيير سعر Slimcoin خلال اليوم هو -1.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Slimcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Slimcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Slimcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Slimcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.38%
|30 يوم
|$ 0
|-5.47%
|60 يوم
|$ 0
|-3.28%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Slimcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.19%
-1.38%
-6.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Slimcoin is a novel and experimental cryptocurrency created in 2014. It is the first known coin that uses the Proof of Burn mechanism to generate blocks. Additionally, it uses Proof of Work and Proof of Stake, making it the first and unique coin with three different block generation mechanisms.
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