سعر Slex (SLEX)
سعر Slex (SLEX) المباشر لليوم هو USD 2.75. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SLEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Slex الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.90M
- تغيير سعر Slex خلال اليوم هو -3.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Slex مقابل USD هو $ -0.100242674038648 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Slex مقابل USD هو $ -1.0884456000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Slex مقابل USD هو $ -0.8591764500 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Slex مقابل USD هو $ -1.2072936514311166 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.100242674038648
|-3.52%
|30 يوم
|$ -1.0884456000
|-39.57%
|60 يوم
|$ -0.8591764500
|-31.24%
|90 يوم
|$ -1.2072936514311166
|-30.50%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Slex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.28%
-3.52%
-23.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SLEX is utility token for Slex centralized cryptocurrency exchange which can be used to pay fees
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|1 SLEX إلى AUD
A$4.3725
|1 SLEX إلى GBP
￡2.1725
|1 SLEX إلى EUR
€2.64
|1 SLEX إلى USD
$2.75
|1 SLEX إلى MYR
RM12.155
|1 SLEX إلى TRY
₺98.7525
|1 SLEX إلى JPY
¥419.65
|1 SLEX إلى RUB
₽269.5
|1 SLEX إلى INR
₹240.1575
|1 SLEX إلى IDR
Rp45,081.96
|1 SLEX إلى PHP
₱159.1975
|1 SLEX إلى EGP
￡E.138.3525
|1 SLEX إلى BRL
R$15.95
|1 SLEX إلى CAD
C$3.9325
|1 SLEX إلى BDT
৳334.2625
|1 SLEX إلى NGN
₦4,621.8425
|1 SLEX إلى UAH
₴114.4825
|1 SLEX إلى VES
Bs162.25
|1 SLEX إلى PKR
Rs767.085
|1 SLEX إلى KZT
₸1,421.915
|1 SLEX إلى THB
฿92.29
|1 SLEX إلى TWD
NT$90.3375
|1 SLEX إلى CHF
Fr2.475
|1 SLEX إلى HKD
HK$21.395
|1 SLEX إلى MAD
.د.م27.5275