معلومات سعر SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00002064 $ 0.00002064 $ 0.00002064 24 ساعة منخفض $ 0.00002171 $ 0.00002171 $ 0.00002171 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00002064$ 0.00002064 $ 0.00002064 24 ساعة مرتفع $ 0.00002171$ 0.00002171 $ 0.00002171 عالية طوال الوقت $ 0.00088957$ 0.00088957 $ 0.00088957 أدنى سعر $ 0.00001695$ 0.00001695 $ 0.00001695 تغير السعر (1 ساعة) +1.33% تغير السعر (1يوم) -0.08% تغير السعر (7 أيام) +14.48% تغير السعر (7 أيام) +14.48%

سعر SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) في الوقت الحقيقي هو $0.00002136. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SLEEPLESS بين أدنى سعر $ 0.00002064 وأعلى سعر $ 0.00002171، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSLEEPLESS على الإطلاق هو $ 0.00088957، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001695.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SLEEPLESS +1.33% على مدار الساعة الماضية، -0.08% على مدار 24 ساعة، و +14.48% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS)

القيمة السوقية $ 21.18K$ 21.18K $ 21.18K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.18K$ 21.18K $ 21.18K إمداد دورة التداول 998.99M 998.99M 998.99M إجمالي العرض 998,991,867.342807 998,991,867.342807 998,991,867.342807

القيمة السوقية الحالية لـ SLEEPLESS COIN هي $ 21.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SLEEPLESS يبلغ 998.99M، مع إجمالي عرض 998991867.342807. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.18K.