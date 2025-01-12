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سعر SL Benfica Fan Token (BENFICA) المباشر لليوم هو USD 0.941424 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.50M . يتم تحديث سعر BENFICA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SL Benfica Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.14K - تغيير سعر SL Benfica Fan Token خلال اليوم هو -2.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.60M

أداء سعر SL Benfica Fan Token (BENFICA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SL Benfica Fan Token مقابل USD هو $ -0.0198338794190212 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SL Benfica Fan Token مقابل USD هو $ -0.1698462578 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SL Benfica Fan Token مقابل USD هو $ -0.0354175947 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SL Benfica Fan Token مقابل USD هو $ -0.103549476599248 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0198338794190212 -2.06% 30 يوم $ -0.1698462578 -18.04% 60 يوم $ -0.0354175947 -3.76% 90 يوم $ -0.103549476599248 -9.90%

تحليل سعر SL Benfica Fan Token (BENFICA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SL Benfica Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.938861$ 0.938861 $ 0.938861 24 ساعة مرتفع $ 0.973177$ 0.973177 $ 0.973177 عالية طوال الوقت $ 2.72$ 2.72 $ 2.72 تغير السعر (1 ساعة) +0.27% تغير السعر (1يوم) -2.06% تغير السعر (7 أيام) -8.24%

معلومات سوق SL Benfica Fan Token (BENFICA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: