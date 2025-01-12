سعر Skyrim Finance (SKYRIM)
سعر Skyrim Finance (SKYRIM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.92K. يتم تحديث سعر SKYRIM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Skyrim Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 79.70
- تغيير سعر Skyrim Finance خلال اليوم هو -8.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 37.63M
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خلال اليوم، كان سعر Skyrim Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Skyrim Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Skyrim Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Skyrim Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.98%
|30 يوم
|$ 0
|-29.03%
|60 يوم
|$ 0
|-14.25%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Skyrim Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-8.98%
-11.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Skyrim Finance is the first multi-chain decentralized structured finance marketplace. Skyrim Finance aims to build the Robo-Advisor of DeFi eco. The objective of Skyrim Finance is to help investors of different profiles have risk-adjusted return through fixed-rate and leveraged-yield DeFi products. The DeFi market consists of two types of DeFi investors. We aim to create a blended product that fits between these two target markets, so that participants can have a single touch hedged approach to DeFi.
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