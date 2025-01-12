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سعر Skyrim Finance (SKYRIM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.92K . يتم تحديث سعر SKYRIM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Skyrim Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 79.70 - تغيير سعر Skyrim Finance خلال اليوم هو -8.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 37.63M

أداء سعر Skyrim Finance (SKYRIM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Skyrim Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Skyrim Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Skyrim Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Skyrim Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.98% 30 يوم $ 0 -29.03% 60 يوم $ 0 -14.25% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Skyrim Finance (SKYRIM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Skyrim Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.396397$ 0.396397 $ 0.396397 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -8.98% تغير السعر (7 أيام) -11.08%

معلومات سوق Skyrim Finance (SKYRIM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: