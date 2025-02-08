سعر SKYPlay (SKP)
سعر SKYPlay (SKP) المباشر لليوم هو USD 0.0014222. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SKP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SKYPlay الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 333.68
- تغيير سعر SKYPlay خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SKYPlay مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SKYPlay مقابل USD هو $ +0.0047567670 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SKYPlay مقابل USD هو $ +0.0169723527 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SKYPlay مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0047567670
|+334.47%
|60 يوم
|$ +0.0169723527
|+1,193.39%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SKYPlay: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-4.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Skyplay tokens are user-supplier governance tokens that start with a game and provide services between users and suppliers in conjunction with various online and offline businesses.
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