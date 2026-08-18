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سعر SkyNity SkyDust المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ SDT هي 27,223 USD. تابع تحديثات أسعار SDT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر SkyNity SkyDust المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ SDT هي 27,223 USD. تابع تحديثات أسعار SDT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر SkyNity SkyDust (SDT)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SDT إلى USD:

$0.0007026
$0.0007026$0.0007026
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار SkyNity SkyDust (SDT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 09:53:35 (UTC+8)

سعر SkyNity SkyDust اليوم

السعر المباشر لمشروع SkyNity SkyDust (SDT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SDT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SDT.

يحتل SkyNity SkyDust حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27,223، مع عرض متداول قدره 38.75M SDT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SDT بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.119862، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SDT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.55% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.52.

معلومات سوق SkyNity SkyDust (SDT)

$ 27.22K
$ 27.22K$ 27.22K

$ 3.52
$ 3.52$ 3.52

$ 59.55K
$ 59.55K$ 59.55K

38.75M
38.75M 38.75M

84,758,610.0
84,758,610.0 84,758,610.0

القيمة السوقية الحالية لـ SkyNity SkyDust هي $ 27.22K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.52. العرض المتداول لـ SDT يبلغ 38.75M، مع إجمالي عرض 84758610.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 59.55K.

سجل سعر SkyNity SkyDust بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ساعة منخفض
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ساعة مرتفع

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.119862
$ 0.119862$ 0.119862

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.55%

-0.55%

سجل سعر SkyNity SkyDust (SDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SkyNity SkyDust مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SkyNity SkyDust مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SkyNity SkyDust مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SkyNity SkyDust مقابل USD هو -- .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0-2.39%
60 يوم$ 0-10.60%
90 يوم----

توقعات أسعار SkyNity SkyDust

SkyNity SkyDust (SDT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SDT في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرSkyNity SkyDust (SDT) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر SkyNity SkyDust نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر SkyNity SkyDust الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SDT للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار SkyNity SkyDust.

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نبذة عن SkyNity SkyDust

ما هو سعر التداول الحالي لـ SkyNity SkyDust؟

يبلغ سعر SkyNity SkyDust (SDT) حاليًا $ USD، مما يعكس تحركًا في السعر بنسبة --% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يمثل هذا السعر أحدث معدل سوقي مجمّع عبر البورصات الرئيسية ويتم تحديثه باستمرار بناءً على نشاط السوق المباشر.

ما العوامل التي تؤثر في تحرك سعر SkyNity SkyDust اليوم؟

إن التحرك الأخير في السعر خلال الـ 24 ساعة الماضية يتشكل من مزيج من معنويات السوق وتقلبات السيولة وأداء شامل ضمن قطاع Gaming (GameFi),Base Ecosystem,Strategy Games. كما قد تسهم التوجهات الاقتصادية الأوسع والنشاط على السلسلة -- في التقلبات قصيرة الأجل.

ما مدى قوة الاهتمام التجاري بـ SDT؟

لقد حقق المستثمرون حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يشير إلى مشاركة فعالة. وعادةً ما يدل ارتفاع الحجم على زيادة الثقة واكتشاف أفضل للسعر.

ما هو موقع SkyNity SkyDust في سوق العملات المشفرة العالمي؟

يحمل حاليًا المرتبة #8162 في السوق برأسمال سوقي يبلغ $27223، مما يجعله من بين الأصول الأكثر رسوخًا ضمن قطاعه.

ماذا يخبرنا المعروض المتداول عن SDT؟

مع وجود 38746259.70715364 من الرموز المميزة في التداول، يلعب مستوى المعروض دورًا رئيسيًا في تحديد الندرة والتضخم على المدى الطويل وتقييم السوق.

كيف يقارن سعر اليوم بأداء SkyNity SkyDust الأخير؟

إن نطاق السعر بين $0.0 و$0.0 خلال الـ 24 ساعة الماضية يبرز تذبذب السعر خلال اليوم ويساعد المتداولين على تقييم فرص السعر على المدى القصير.

كيف يقارن SkyNity SkyDust بالأصول المماثلة؟

في مواجهة رموز Gaming (GameFi),Base Ecosystem,Strategy Games الأخرى، لا يزال SDT يُظهر أداءً تنافسيًا، مدعومًا بحجم ثابت واهتمام مستمر من قبل المشاركين من القطاعين الخاص والمؤسساتي.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول SkyNity SkyDust

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 09:53:35 (UTC+8)

تحديثات SkyNity SkyDust (SDT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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