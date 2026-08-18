سعر SkyNity SkyDust اليوم

السعر المباشر لمشروع SkyNity SkyDust (SDT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SDT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SDT.

يحتل SkyNity SkyDust حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27,223، مع عرض متداول قدره 38.75M SDT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SDT بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.119862، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SDT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.55% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.52.

معلومات سوق SkyNity SkyDust (SDT)

القيمة السوقية $ 27.22K$ 27.22K $ 27.22K الحجم (24 ساعة) $ 3.52$ 3.52 $ 3.52 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 59.55K$ 59.55K $ 59.55K إمداد دورة التداول 38.75M 38.75M 38.75M إجمالي العرض 84,758,610.0 84,758,610.0 84,758,610.0

القيمة السوقية الحالية لـ SkyNity SkyDust هي $ 27.22K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.52. العرض المتداول لـ SDT يبلغ 38.75M، مع إجمالي عرض 84758610.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 59.55K.