سعر Sky Hause (SKYH)
سعر Sky Hause (SKYH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.95K. يتم تحديث سعر SKYH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sky Hause الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 106.11
- تغيير سعر Sky Hause خلال اليوم هو +4.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 499.99M
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خلال اليوم، كان سعر Sky Hause مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sky Hause مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sky Hause مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sky Hause مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.37%
|30 يوم
|$ 0
|-65.62%
|60 يوم
|$ 0
|-80.02%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sky Hause: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
+4.37%
-23.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bridging Real World Asset (RWA) With Blockchain. Own, Invest and Earn Through NFTs on #Solana.
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