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سعر Sky Hause (SKYH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.95K . يتم تحديث سعر SKYH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sky Hause الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 106.11 - تغيير سعر Sky Hause خلال اليوم هو +4.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 499.99M

أداء سعر Sky Hause (SKYH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sky Hause مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sky Hause مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sky Hause مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sky Hause مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.37% 30 يوم $ 0 -65.62% 60 يوم $ 0 -80.02% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sky Hause (SKYH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sky Hause: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00355354$ 0.00355354 $ 0.00355354 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) +4.37% تغير السعر (7 أيام) -23.30%

معلومات سوق Sky Hause (SKYH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: