ما هو Skull Cat ( $SKULLCAT )

Skull cat is solana blockchain cat meme coin, based on a cat with skull on his body. Pure community token with creators supply fully burnt. Operating on the Solana blockchain, Skull Cat aims to provide a fun and engaging digital currency experience while ensuring fast, secure, and low-cost transactions. Skull Cat is designed to be accessible and enjoyable for users of all experience levels prioritizing user experience and community engagement. Providing various social events Skull Cat gives the opportunity to the holders to participate in liquidity pool supply burning.

