سعر Skull Cat ($SKULLCAT)
سعر Skull Cat ($SKULLCAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $SKULLCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Skull Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.60
- تغيير سعر Skull Cat خلال اليوم هو -5.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Skull Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Skull Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Skull Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Skull Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.06%
|30 يوم
|$ 0
|-19.07%
|60 يوم
|$ 0
|-35.32%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Skull Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
-5.06%
-20.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Skull cat is solana blockchain cat meme coin, based on a cat with skull on his body. Pure community token with creators supply fully burnt. Operating on the Solana blockchain, Skull Cat aims to provide a fun and engaging digital currency experience while ensuring fast, secure, and low-cost transactions. Skull Cat is designed to be accessible and enjoyable for users of all experience levels prioritizing user experience and community engagement. Providing various social events Skull Cat gives the opportunity to the holders to participate in liquidity pool supply burning.
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