سعر SKS Cartoon اليوم

السعر المباشر لمشروع SKS Cartoon (SKS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 18.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SKS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SKS.

يحتل SKS Cartoon حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 39,718، مع عرض متداول قدره 999.22M SKS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SKS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SKS بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و+7.60% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق SKS Cartoon (SKS)

القيمة السوقية $ 39.72K$ 39.72K $ 39.72K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 39.72K$ 39.72K $ 39.72K إمداد دورة التداول 999.22M 999.22M 999.22M إجمالي العرض 999,224,260.4593841 999,224,260.4593841 999,224,260.4593841

القيمة السوقية الحالية لـ SKS Cartoon هي $ 39.72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SKS يبلغ 999.22M، مع إجمالي عرض 999224260.4593841. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 39.72K.