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سعر SKS Cartoon المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ SKS هي 39,718 USD. تابع تحديثات أسعار SKS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر SKS Cartoon المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ SKS هي 39,718 USD. تابع تحديثات أسعار SKS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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ما هو SKS

الموقع الرسمي لـ SKS

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سعر SKS Cartoon (SKS)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SKS إلى USD:

$0.00003978
$0.00003978$0.00003978
+19.60%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار SKS Cartoon (SKS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 09:53:21 (UTC+8)

سعر SKS Cartoon اليوم

السعر المباشر لمشروع SKS Cartoon (SKS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 18.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SKS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SKS.

يحتل SKS Cartoon حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 39,718، مع عرض متداول قدره 999.22M SKS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SKS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SKS بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و+7.60% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق SKS Cartoon (SKS)

$ 39.72K
$ 39.72K$ 39.72K

--
----

$ 39.72K
$ 39.72K$ 39.72K

999.22M
999.22M 999.22M

999,224,260.4593841
999,224,260.4593841 999,224,260.4593841

القيمة السوقية الحالية لـ SKS Cartoon هي $ 39.72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SKS يبلغ 999.22M، مع إجمالي عرض 999224260.4593841. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 39.72K.

سجل سعر SKS Cartoon بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+18.60%

+7.60%

+7.60%

سجل سعر SKS Cartoon (SKS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SKS Cartoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SKS Cartoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SKS Cartoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SKS Cartoon مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+18.60%
30 يوم$ 0+17.74%
60 يوم$ 0-24.60%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار SKS Cartoon

SKS Cartoon (SKS) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SKS في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرSKS Cartoon (SKS) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر SKS Cartoon نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر SKS Cartoon الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SKS للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار SKS Cartoon.

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المصدر SKS Cartoon (SKS)

الموقع الرسمي

الفئة :

BagsApp EcosystemMemeSolana Ecosystem

نبذة عن SKS Cartoon

ما هو سعر التداول المباشر لـ SKS Cartoon اليوم؟

يبلغ سعر تداول SKS Cartoon الحالي $، وهو محدث في الوقت الفعلي. يعكس هذا السعر بيانات مجمعة من أسواق متعددة، مما يضمن تمثيلًا دقيقًا للعرض والطلب العالمي.

ما حجم نشاط التداول لـ SKS؟

سجلت SKS حجم تداول خلال 24 ساعة بلغ $--. تعد هذه المقياس مهمًا لتقييم ظروف السيولة — فكلما ارتفع الحجم، عادةً ما يعني ذلك أسواقًا أكثر نشاطًا وتنفيذًا أكثر سلاسة للأوامر.

ما أداء سعر SKS Cartoon اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، شهدت SKS Cartoon تحركًا في السعر بنسبة 18.60%. يشير الاتجاه الإيجابي إلى اهتمام شراء أقوى، بينما قد يعكس الاتجاه السلبي ضغط بيع على المدى القصير أو تراجعات أوسع في السوق.

ما نطاق الأسعار الذي تداول به SKS Cartoon اليوم؟

خلال اليوم الماضي، تذبذبت SKS Cartoon بين $ و$، مما يمنح المتداولين رؤية حول التقلبات داخل اليوم ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول SKS Cartoon

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 09:53:21 (UTC+8)

تحديثات SKS Cartoon (SKS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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