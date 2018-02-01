توكنوميكس Skrumble Network (SKM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Skrumble Network (SKM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Skrumble Network (SKM) With Skrumble Network, we’re currently in the process of building a completely decentralized social media communication application. Incorporating the traditional messaging, audio and video calling for peer-to-peer and groups, it will also include the ability to send cryptocurrencies in-app, and more. It is Skrumble Network’s mission to innovate methods of communication and create opportunities for people to connect globally on the most secure networks possible, which is why we’ll also be building our very own blockchain that is uniquely optimized for communication connections and transactions and cannot be blocked by any firewall. الموقع الرسمي: https://skrumble.network الوثيقة البيضاء: http://skrumble.network/wp-content/uploads/2018/02/SkrumbleWhitepaper_EN.pdf اشتر SKM الآن!

توكنوميكس Skrumble Network (SKM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Skrumble Network (SKM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 42.99K $ 42.99K $ 42.99K إجمالي العرض: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B العرض المتداول: $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 61.21K $ 61.21K $ 61.21K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.110396 $ 0.110396 $ 0.110396 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Skrumble Network (SKM)

توكنوميكس Skrumble Network (SKM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Skrumble Network (SKM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SKM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SKM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SKM، استكشف السعر المباشر لتوكن SKM!

توقعات سعر SKM هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه SKM؟ تجمع صفحة توقعات أسعار SKM الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر SKM الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!