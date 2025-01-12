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سعر Skrumble Network (SKM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 80.98K . يتم تحديث سعر SKM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Skrumble Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.84 - تغيير سعر Skrumble Network خلال اليوم هو +6.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.05B

أداء سعر Skrumble Network (SKM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Skrumble Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Skrumble Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Skrumble Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Skrumble Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.36% 30 يوم $ 0 -26.67% 60 يوم $ 0 +30.60% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Skrumble Network (SKM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Skrumble Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.110396$ 0.110396 $ 0.110396 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +6.36% تغير السعر (7 أيام) -3.79%

معلومات سوق Skrumble Network (SKM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: