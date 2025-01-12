سعر Skrumble Network (SKM)
سعر Skrumble Network (SKM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 80.98K. يتم تحديث سعر SKM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Skrumble Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.84
- تغيير سعر Skrumble Network خلال اليوم هو +6.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.05B
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خلال اليوم، كان سعر Skrumble Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Skrumble Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Skrumble Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Skrumble Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.36%
|30 يوم
|$ 0
|-26.67%
|60 يوم
|$ 0
|+30.60%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Skrumble Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+6.36%
-3.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
With Skrumble Network, we’re currently in the process of building a completely decentralized social media communication application. Incorporating the traditional messaging, audio and video calling for peer-to-peer and groups, it will also include the ability to send cryptocurrencies in-app, and more. It is Skrumble Network’s mission to innovate methods of communication and create opportunities for people to connect globally on the most secure networks possible, which is why we’ll also be building our very own blockchain that is uniquely optimized for communication connections and transactions and cannot be blocked by any firewall.
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