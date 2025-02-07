سعر SKOLANA (SKOL)
سعر SKOLANA (SKOL) المباشر لليوم هو USD 0.00032667. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SKOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SKOLANA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 151.05
- تغيير سعر SKOLANA خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SKOLANA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SKOLANA مقابل USD هو $ -0.0000037489 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SKOLANA مقابل USD هو $ -0.0000321905 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SKOLANA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000037489
|-1.14%
|60 يوم
|$ -0.0000321905
|-9.85%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SKOLANA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Skolana, born from the fusion of the Solana blockchain and the resounding Viking greeting / war cry. Our mission at Skolana is to cultivate a vibrant and engaged community united by the spirit of camaraderie and the pursuit of a shared vision. Since we are a 100% meme token, we embrace the lighthearted and playful essence of the crypto world with a community building mindset. We believe in the power of community-driven initiatives, and our primary goal is to establish Skolana as a symbol of unity, strength, and celebration of what can be possible with meme token on the Solana blockchain. While currently serving as a meme token, at Skolana we aspire to evolve beyond that. By exploring meaningful utilities that bring tangible value to our investors. Through strategic partnerships, innovative developments, and community feedback, we aim to unlock the potential for Skolana to become more than just a token – a dynamic asset with genuine utility. We envision a future where Skolana stands as a testament to the transformative capabilities of community-driven projects, demonstrating that even in the realm of meme tokens, there lies the potential for substantial, lasting impact.
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