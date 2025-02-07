سعر sKLAY (SKLAY)
سعر sKLAY (SKLAY) المباشر لليوم هو USD 0.190919. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SKLAY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق sKLAY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 143.21
- تغيير سعر sKLAY خلال اليوم هو +0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SKLAY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SKLAY.
خلال اليوم، كان سعر sKLAY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر sKLAY مقابل USD هو $ -0.0735834854 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر sKLAY مقابل USD هو $ -0.0991273021 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر sKLAY مقابل USD هو $ +0.04450525565350618 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.04%
|30 يوم
|$ -0.0735834854
|-38.54%
|60 يوم
|$ -0.0991273021
|-51.92%
|90 يوم
|$ +0.04450525565350618
|+30.40%
اكتشف أحدث تحليلات سعر sKLAY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
+0.04%
-26.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
sKLAY is an ownership and liquidity token that is given through smart contracts for KLAY staked through KLAYstation, KLAY’s official staking tool, and can remedy liquidity limitations to grow Klaytn’s Decentralized Finance (DeFi) ecosystem. As a liquidity token that is based on the value of staked KLAY, sKLAY not only injects direct liquidity to the current Klaytn ecosystem, but also allows the holders of sKLAY to utilize their assets for a variety of revenue opportunities offered by Klaytn’s DeFi protocols while maintaining a staking position. At its core, sKLAY is a token that gives KLAY owners staking through KLAYSTATION the power to exercise rights over their staked assets. The reward that nodes receive after verifying blocks will be shared proportionally based on the amount of sKLAY held. Unstaking will also be based on sKLAY. sKLAY adheres to the KCT (Klaytn Compatible Token) standard, making transactions possible. This increases efficiency of assets by allowing withdrawals at any time without having to go through KLAY’s unstaking period (7 days). Note that while sKLAY acquired through delegating essentially has the same value as corresponding KLAY, sKLAY acquired through staking KLAY may have a different price at time of trading. This is due to the presence of a time-difference discount rate applied to the supply and demand of the market and the increase in conversion rate due to staking compensation. Considering KLAY’s value and volatility, sKLAY is a standout, reliable source of liquidity in the Klaytn network in terms of asset value. It particularly is of immense value to users who have been staking KLAY. With sKLAY, these users can take advantage of a variety of investment opportunities offered by DeFi services by additional asset input or liquidation of staked assets.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SKLAY إلى AUD
A$0.30356121
|1 SKLAY إلى GBP
￡0.1527352
|1 SKLAY إلى EUR
€0.18328224
|1 SKLAY إلى USD
$0.190919
|1 SKLAY إلى MYR
RM0.84577117
|1 SKLAY إلى TRY
₺6.87117481
|1 SKLAY إلى JPY
¥28.92613769
|1 SKLAY إلى RUB
₽18.46950406
|1 SKLAY إلى INR
₹16.71686764
|1 SKLAY إلى IDR
Rp3,129.81917136
|1 SKLAY إلى PHP
₱11.07521119
|1 SKLAY إلى EGP
￡E.9.6032257
|1 SKLAY إلى BRL
R$1.09969344
|1 SKLAY إلى CAD
C$0.27301417
|1 SKLAY إلى BDT
৳23.28829962
|1 SKLAY إلى NGN
₦286.23531075
|1 SKLAY إلى UAH
₴7.91550174
|1 SKLAY إلى VES
Bs11.45514
|1 SKLAY إلى PKR
Rs53.28358371
|1 SKLAY إلى KZT
₸98.10754653
|1 SKLAY إلى THB
฿6.45688058
|1 SKLAY إلى TWD
NT$6.2621432
|1 SKLAY إلى CHF
Fr0.1718271
|1 SKLAY إلى HKD
HK$1.48534982
|1 SKLAY إلى MAD
.د.م1.91109919