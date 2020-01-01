توكنوميكس Skibidi Toilet (SKBDI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Skibidi Toilet (SKBDI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Skibidi Toilet (SKBDI) The Skibidi Toilet meme reimagines a toilet as a dancing, animated character set to the catchy "Skibidi" song, amassing +65 billion views. Skibidi Toilet is a cryptocurrency that has gained attention for its unique origins and lighthearted approach to crypto. Popular Youtube meme Skibidi Toilet taking over the world. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Skibidi Toilet is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks! الموقع الرسمي: https://www.skbdi.lol/ اشتر SKBDI الآن!

توكنوميكس Skibidi Toilet (SKBDI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Skibidi Toilet (SKBDI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M إجمالي العرض: $ 74.92M $ 74.92M $ 74.92M العرض المتداول: $ 74.92M $ 74.92M $ 74.92M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0178059 $ 0.0178059 $ 0.0178059 السعر الحالي: $ 0.04175941 $ 0.04175941 $ 0.04175941 معرفة المزيد عن سعر Skibidi Toilet (SKBDI)

توكنوميكس Skibidi Toilet (SKBDI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Skibidi Toilet (SKBDI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SKBDI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SKBDI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SKBDI، استكشف السعر المباشر لتوكن SKBDI!

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