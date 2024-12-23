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سعر Skibidi Toilet (SKBDI) المباشر لليوم هو USD 0.227803 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.13M . يتم تحديث سعر SKBDI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Skibidi Toilet الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 712.72K - تغيير سعر Skibidi Toilet خلال اليوم هو -10.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 74.93M

أداء سعر Skibidi Toilet (SKBDI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Skibidi Toilet مقابل USD هو $ -0.0266369296991902 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Skibidi Toilet مقابل USD هو $ -0.1316540738 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Skibidi Toilet مقابل USD هو $ -0.1271118415 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Skibidi Toilet مقابل USD هو $ +0.17853532536334189 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0266369296991902 -10.46% 30 يوم $ -0.1316540738 -57.79% 60 يوم $ -0.1271118415 -55.79% 90 يوم $ +0.17853532536334189 +362.38%

تحليل سعر Skibidi Toilet (SKBDI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Skibidi Toilet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.22252$ 0.22252 $ 0.22252 24 ساعة مرتفع $ 0.264858$ 0.264858 $ 0.264858 عالية طوال الوقت $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) -10.46% تغير السعر (7 أيام) -35.77%

معلومات سوق Skibidi Toilet (SKBDI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: