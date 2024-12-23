سعر Skibidi Toilet (SKBDI)
سعر Skibidi Toilet (SKBDI) المباشر لليوم هو USD 0.227803. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.13M. يتم تحديث سعر SKBDI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Skibidi Toilet الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 712.72K
- تغيير سعر Skibidi Toilet خلال اليوم هو -10.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 74.93M
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خلال اليوم، كان سعر Skibidi Toilet مقابل USD هو $ -0.0266369296991902 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Skibidi Toilet مقابل USD هو $ -0.1316540738 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Skibidi Toilet مقابل USD هو $ -0.1271118415 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Skibidi Toilet مقابل USD هو $ +0.17853532536334189 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0266369296991902
|-10.46%
|30 يوم
|$ -0.1316540738
|-57.79%
|60 يوم
|$ -0.1271118415
|-55.79%
|90 يوم
|$ +0.17853532536334189
|+362.38%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Skibidi Toilet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
-10.46%
-35.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Skibidi Toilet meme reimagines a toilet as a dancing, animated character set to the catchy "Skibidi" song, amassing +65 billion views. Skibidi Toilet is a cryptocurrency that has gained attention for its unique origins and lighthearted approach to crypto. Popular Youtube meme Skibidi Toilet taking over the world. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Skibidi Toilet is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks!
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