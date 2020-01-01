توكنوميكس Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Skibidi Dop Dop (SKIBIDI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Skibidi memecoin is all about the current state of internet culture. From the dancing guy meme to the Skibidi toilet machinima animations and the viral Skibidi song remixes, it shows just how wild and weird the internet has become. Meanwhile, the crypto world still feels stuck in the past. The top meme coins are clinging to outdated formats like Doge and Pepe. Skibidi is here to shake things up, dragging crypto into the chaotic, brain-melting madness of today’s memes and turning the space into a giant toilet. Launched on pump.fun, the token has zero taxes, is 100% community-owned, and is purely for fun. Don’t take it seriously, just enjoy the ride! الموقع الرسمي: https://skibidi.cool/ اشتر SKIBIDI الآن!

توكنوميكس Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Skibidi Dop Dop (SKIBIDI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 12.28K $ 12.28K $ 12.28K إجمالي العرض: $ 761.51M $ 761.51M $ 761.51M العرض المتداول: $ 761.51M $ 761.51M $ 761.51M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 12.28K $ 12.28K $ 12.28K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Skibidi Dop Dop (SKIBIDI)

توكنوميكس Skibidi Dop Dop (SKIBIDI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SKIBIDI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SKIBIDI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SKIBIDI، استكشف السعر المباشر لتوكن SKIBIDI!

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