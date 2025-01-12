سعر Skibidi Dop Dop (SKIBIDI)
سعر Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.92K. يتم تحديث سعر SKIBIDI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Skibidi Dop Dop الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.07K
- تغيير سعر Skibidi Dop Dop خلال اليوم هو +0.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 761.51M
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خلال اليوم، كان سعر Skibidi Dop Dop مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Skibidi Dop Dop مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Skibidi Dop Dop مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Skibidi Dop Dop مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.33%
|30 يوم
|$ 0
|-70.73%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Skibidi Dop Dop: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.41%
+0.33%
-12.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Skibidi memecoin is all about the current state of internet culture. From the dancing guy meme to the Skibidi toilet machinima animations and the viral Skibidi song remixes, it shows just how wild and weird the internet has become. Meanwhile, the crypto world still feels stuck in the past. The top meme coins are clinging to outdated formats like Doge and Pepe. Skibidi is here to shake things up, dragging crypto into the chaotic, brain-melting madness of today’s memes and turning the space into a giant toilet. Launched on pump.fun, the token has zero taxes, is 100% community-owned, and is purely for fun. Don’t take it seriously, just enjoy the ride!
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