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سعر Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.92K . يتم تحديث سعر SKIBIDI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Skibidi Dop Dop الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.07K - تغيير سعر Skibidi Dop Dop خلال اليوم هو +0.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 761.51M

أداء سعر Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Skibidi Dop Dop مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Skibidi Dop Dop مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Skibidi Dop Dop مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Skibidi Dop Dop مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.33% 30 يوم $ 0 -70.73% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Skibidi Dop Dop (SKIBIDI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Skibidi Dop Dop: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.41% تغير السعر (1يوم) +0.33% تغير السعر (7 أيام) -12.67%

معلومات سوق Skibidi Dop Dop (SKIBIDI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: