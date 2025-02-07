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سعر SKI MASK PUP (SKIPUP) المباشر لليوم هو USD 0.04353529 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SKIPUP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SKI MASK PUP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.11 - تغيير سعر SKI MASK PUP خلال اليوم هو -4.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر SKI MASK PUP (SKIPUP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SKI MASK PUP مقابل USD هو $ -0.00220768493929924 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SKI MASK PUP مقابل USD هو $ -0.0187394695 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SKI MASK PUP مقابل USD هو $ -0.0424176999 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SKI MASK PUP مقابل USD هو $ -0.15302439577056718 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00220768493929924 -4.82% 30 يوم $ -0.0187394695 -43.04% 60 يوم $ -0.0424176999 -97.43% 90 يوم $ -0.15302439577056718 -77.85%

تحليل سعر SKI MASK PUP (SKIPUP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SKI MASK PUP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0432548$ 0.0432548 $ 0.0432548 24 ساعة مرتفع $ 0.04640696$ 0.04640696 $ 0.04640696 عالية طوال الوقت $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 تغير السعر (1 ساعة) -0.49% تغير السعر (1يوم) -4.82% تغير السعر (7 أيام) -49.41%

معلومات سوق SKI MASK PUP (SKIPUP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: