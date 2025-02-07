سعر SKI MASK PUP (SKIPUP)
سعر SKI MASK PUP (SKIPUP) المباشر لليوم هو USD 0.04353529. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SKIPUP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SKI MASK PUP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.11
- تغيير سعر SKI MASK PUP خلال اليوم هو -4.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SKI MASK PUP مقابل USD هو $ -0.00220768493929924 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SKI MASK PUP مقابل USD هو $ -0.0187394695 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SKI MASK PUP مقابل USD هو $ -0.0424176999 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SKI MASK PUP مقابل USD هو $ -0.15302439577056718 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00220768493929924
|-4.82%
|30 يوم
|$ -0.0187394695
|-43.04%
|60 يوم
|$ -0.0424176999
|-97.43%
|90 يوم
|$ -0.15302439577056718
|-77.85%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SKI MASK PUP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.49%
-4.82%
-49.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet $SKIPUP, A fully community driven project! Imagine a fluffy little pup, thuggin it out in a ski mask 🐶
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