سعر Ski Mask Dog اليوم

السعر المباشر لمشروع Ski Mask Dog (SKI) اليوم هو $ 0.00464635، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SKI الحالي إلى USD هو $ 0.00464635 لكل SKI.

يحتل Ski Mask Dog حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,646,380، مع عرض متداول قدره 1.00B SKI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SKI بين $ 0.00313702 (أدنى) و$ 0.00465 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.35814، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SKI بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+32.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 103.21K.

معلومات سوق Ski Mask Dog (SKI)

القيمة السوقية $ 4.65M$ 4.65M $ 4.65M الحجم (24 ساعة) $ 103.21K$ 103.21K $ 103.21K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.65M$ 4.65M $ 4.65M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Ski Mask Dog هي $ 4.65M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 103.21K. العرض المتداول لـ SKI يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.65M.