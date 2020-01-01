توكنوميكس SKI MASK CAT (SKICAT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SKI MASK CAT (SKICAT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SKI MASK CAT (SKICAT) A meme-based inspired by the internet's love for absurdist humor, niche subcultures, and rebellious energy. The core concept revolves around a ski mask-wearing cat, a symbol of mischief, swag, and unpredictability. The project fuels a vibrant community-driven ecosystem where users create, share, and amplify memes and videos featuring the Ski Mask Cat in humorous, chaotic, and high-energy scenarios. Beyond its humor, the project aims to build an inclusive platform for fostering creativity and celebrating internet culture. الموقع الرسمي: https://www.skicat.org/ اشتر SKICAT الآن!

توكنوميكس SKI MASK CAT (SKICAT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SKI MASK CAT (SKICAT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M إجمالي العرض: $ 990.15M $ 990.15M $ 990.15M العرض المتداول: $ 990.15M $ 990.15M $ 990.15M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.051635 $ 0.051635 $ 0.051635 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00127897 $ 0.00127897 $ 0.00127897 معرفة المزيد عن سعر SKI MASK CAT (SKICAT)

توكنوميكس SKI MASK CAT (SKICAT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SKI MASK CAT (SKICAT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SKICAT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SKICAT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SKICAT، استكشف السعر المباشر لتوكن SKICAT!

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