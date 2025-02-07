سعر SISPOP (SISPOP)
سعر SISPOP (SISPOP) المباشر لليوم هو USD 0.00001783. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SISPOP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SISPOP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.71
- تغيير سعر SISPOP خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SISPOP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SISPOP مقابل USD هو $ -0.0000117982 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SISPOP مقابل USD هو $ -0.0000141362 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SISPOP مقابل USD هو $ -0.00008879941314603992 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000117982
|-66.17%
|60 يوم
|$ -0.0000141362
|-79.28%
|90 يوم
|$ -0.00008879941314603992
|-83.27%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SISPOP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-42.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
L1 SISPOP Services has, Confidential Smart Contracts leverage zero-knowledge proofs to enable execution without revealing transaction details to anyone except the contract participants. This enhancement ensures that the smart contracts remain private and confidential.
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