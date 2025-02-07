سعر Sirius Finance (SRS)
سعر Sirius Finance (SRS) المباشر لليوم هو USD 0.00003985. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SRS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sirius Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.54
- تغيير سعر Sirius Finance خلال اليوم هو -1.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Sirius Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sirius Finance مقابل USD هو $ -0.0000190002 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sirius Finance مقابل USD هو $ -0.0000253084 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sirius Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.08%
|30 يوم
|$ -0.0000190002
|-47.67%
|60 يوم
|$ -0.0000253084
|-63.50%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sirius Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.08%
-1.08%
-29.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"Cross-chain stablecoin AMM and Farming Center on Astar Network that attracts and locks tremendous value through stablecoins with low-slippage trading costs, attractive APY for liquidity providers on Astar Network, and allows for more financial innovations or yield enhancements for Astar users. Ultimately, it serves as a low-slippage swap protocol that connects Polkadot, EVM-compatible chains, other major layer1 chains and expanding use cases from stablecoins to other similarly valuable tokens. "
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