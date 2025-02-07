سعر Sir (SIR)
سعر Sir (SIR) المباشر لليوم هو USD 0.01527726. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SIR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sir الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.53
- تغيير سعر Sir خلال اليوم هو -0.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Sir مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sir مقابل USD هو $ -0.0028737778 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sir مقابل USD هو $ -0.0031139684 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sir مقابل USD هو $ -0.00091954030012032 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.53%
|30 يوم
|$ -0.0028737778
|-18.81%
|60 يوم
|$ -0.0031139684
|-20.38%
|90 يوم
|$ -0.00091954030012032
|-5.67%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sir: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.53%
-15.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The SIR token is a standard token created on Pinksale. The SIR is so lazy he just automatically mints the most standard of tokens. The total supply of sir tokens is 1.000.000. There is no buy, sell or transfer tax in the contract. Basic but a very clean contract as the project has passed two audits from Coinsult and Analytix. SIR might be lazy but protecting his investors is the most important to him. No tax
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