احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SIR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SIR.

سعر Sir (SIR) المباشر لليوم هو USD 0.01527726 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SIR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sir الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.53 - تغيير سعر Sir خلال اليوم هو -0.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Sir (SIR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sir مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sir مقابل USD هو $ -0.0028737778 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sir مقابل USD هو $ -0.0031139684 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sir مقابل USD هو $ -0.00091954030012032 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.53% 30 يوم $ -0.0028737778 -18.81% 60 يوم $ -0.0031139684 -20.38% 90 يوم $ -0.00091954030012032 -5.67%

تحليل سعر Sir (SIR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sir: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01527726$ 0.01527726 $ 0.01527726 24 ساعة مرتفع $ 0.01554724$ 0.01554724 $ 0.01554724 عالية طوال الوقت $ 0.433631$ 0.433631 $ 0.433631 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.53% تغير السعر (7 أيام) -15.28%

معلومات سوق Sir (SIR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: