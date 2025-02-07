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سعر Single Finance (SINGLE) المباشر لليوم هو USD 0.00036674 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SINGLE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Single Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.78K - تغيير سعر Single Finance خلال اليوم هو +5.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Single Finance (SINGLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Single Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Single Finance مقابل USD هو $ -0.0001286967 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Single Finance مقابل USD هو $ -0.0001154869 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Single Finance مقابل USD هو $ -0.0000711310637342876 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.71% 30 يوم $ -0.0001286967 -35.09% 60 يوم $ -0.0001154869 -31.49% 90 يوم $ -0.0000711310637342876 -16.24%

تحليل سعر Single Finance (SINGLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Single Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00034661$ 0.00034661 $ 0.00034661 24 ساعة مرتفع $ 0.00038197$ 0.00038197 $ 0.00038197 عالية طوال الوقت $ 0.20914$ 0.20914 $ 0.20914 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) +5.71% تغير السعر (7 أيام) -17.79%

معلومات سوق Single Finance (SINGLE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: