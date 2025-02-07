سعر Single Finance (SINGLE)
سعر Single Finance (SINGLE) المباشر لليوم هو USD 0.00036674. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SINGLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Single Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.78K
- تغيير سعر Single Finance خلال اليوم هو +5.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Single Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Single Finance مقابل USD هو $ -0.0001286967 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Single Finance مقابل USD هو $ -0.0001154869 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Single Finance مقابل USD هو $ -0.0000711310637342876 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.71%
|30 يوم
|$ -0.0001286967
|-35.09%
|60 يوم
|$ -0.0001154869
|-31.49%
|90 يوم
|$ -0.0000711310637342876
|-16.24%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Single Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
+5.71%
-17.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Single Finance is a super intuitive platform for all your DeFi investments, minimizing correlations with the general market. Our signature strategy is a pseudo-market-neutral strategy. Everything here, including capital protection and return calculation, is worked out from your injected capital in USD. Everything is visualized. And everything is at your fingertips. We also launched LP Time Machine, a performance analytics tool for liquidity pools across all EVM compatible chains. The tool shows the full breakdown of backward-simulated P & L (based on capital marked to USD), including LP rewards, DEX reward tokens, and value change due to the price impact.
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