سعر Sing (SING)
سعر Sing (SING) المباشر لليوم هو USD 0.00466878. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.62K. يتم تحديث سعر SING مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sing الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.05
- تغيير سعر Sing خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 561.68K
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SING مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SING.
خلال اليوم، كان سعر Sing مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sing مقابل USD هو $ -0.0003505870 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sing مقابل USD هو $ +0.0002862844 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sing مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0003505870
|-7.50%
|60 يوم
|$ +0.0002862844
|+6.13%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sing: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Multichain, Yield farming project with triple farming system deployed. Launched on Polygon, BSC, Avalanche
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SING إلى AUD
A$0.0075634236
|1 SING إلى GBP
￡0.0037817118
|1 SING إلى EUR
€0.0045287166
|1 SING إلى USD
$0.00466878
|1 SING إلى MYR
RM0.0209628222
|1 SING إلى TRY
₺0.165274812
|1 SING إلى JPY
¥0.7361265426
|1 SING إلى RUB
₽0.4744881114
|1 SING إلى INR
₹0.4023087726
|1 SING إلى IDR
Rp76.5373648032
|1 SING إلى PHP
₱0.27545802
|1 SING إلى EGP
￡E.0.23577339
|1 SING إلى BRL
R$0.0285729336
|1 SING إلى CAD
C$0.0067230432
|1 SING إلى BDT
৳0.5720656134
|1 SING إلى NGN
₦7.2722317914
|1 SING إلى UAH
₴0.1982830866
|1 SING إلى VES
Bs0.24744534
|1 SING إلى PKR
Rs1.3059511416
|1 SING إلى KZT
₸2.4754805316
|1 SING إلى THB
฿0.1619132904
|1 SING إلى TWD
NT$0.1545833058
|1 SING إلى CHF
Fr0.0042485898
|1 SING إلى HKD
HK$0.0363231084
|1 SING إلى MAD
.د.م0.0471079902