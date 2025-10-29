سعر SIMPS ON SOL المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SIMP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SIMP بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر SIMPS ON SOL المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SIMP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SIMP بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن SIMP

معلومات سعر SIMP

الموقع الرسمي لـ SIMP

اقتصاد توكن SIMP

توقعات سعر SIMP

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار SIMPS ON SOL

سعر SIMPS ON SOL (SIMP)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SIMP إلى USD:

--
----
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار SIMPS ON SOL (SIMP) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:27:21 (UTC+8)

معلومات سعر SIMPS ON SOL (SIMP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107703
$ 0.00107703$ 0.00107703

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+6.38%

+6.38%

سعر SIMPS ON SOL (SIMP) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SIMP بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSIMP على الإطلاق هو $ 0.00107703، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SIMP -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +6.38% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SIMPS ON SOL (SIMP)

$ 9.13K
$ 9.13K$ 9.13K

--
----

$ 9.13K
$ 9.13K$ 9.13K

999.99M
999.99M 999.99M

999,988,401.547644
999,988,401.547644 999,988,401.547644

القيمة السوقية الحالية لـ SIMPS ON SOL هي $ 9.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SIMP يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999988401.547644. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.13K.

سجل سعر SIMPS ON SOL (SIMP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SIMPS ON SOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SIMPS ON SOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SIMPS ON SOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SIMPS ON SOL مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0-19.11%
60 يوم$ 0-81.09%
90 يوم$ 0--

ما هو SIMPS ON SOL ( SIMP )

Who is Homer Simp? Meet Homer Simp — the face of glorious, chaotic, meme-fueled trading.

He's yellow. He's poor. He's always drooling. And yet… somehow, he wins.

Homer Simp isn't your average crypto degen — he's worse.

He buys tops, sells bottoms, and thinks red candles mean "fire sale."

His wallet's a graveyard of rugs and false hope…

But every now and then, this clueless simp stumbles into a 100x, chest bumps his monitor, and calls it "a calculated play."

And that, friends, is exactly the energy $SIMP was built on.

What is $SIMP? $SIMP is a memecoin for the hopelessly hopeful.

It's for the chart-riders with no TA, no plan, and way too much conviction.

It's a tribute to the lucky few who trade like it's a casino — and still walk away with the chips.

Powered by the community and held together with Copium, $SIMP embraces:

Luck over logic Memes over metrics Drawdowns over discipline Why $SIMP Wins (Eventually) Just like Homer Simp himself, this coin shouldn't work…

But because it's so dumb, it's brilliant.

You'll laugh. You'll cry. You'll probably question your decisions. But most importantly:

You'll be early to the greatest $SIMPlication of wealth the crypto world's ever seen.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر SIMPS ON SOL (SIMP)

الموقع الرسمي

توقعات سعر SIMPS ON SOL (USD)

كم ستكون قيمة SIMPS ON SOL (SIMP) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك SIMPS ON SOL (SIMP) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة SIMPS ON SOL.

تحقق الآن من توقعات سعر SIMPS ON SOL!

عملة SIMP إلى العملات المحلية

توكنوميكس SIMPS ON SOL (SIMP)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس SIMPS ON SOL (SIMP) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SIMP والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول SIMPS ON SOL (SIMP)

كم يساوي SIMPS ON SOL (SIMP) اليوم؟
سعر SIMP المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SIMP إلى USD الحالي؟
سعر SIMP إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ SIMPS ON SOL ؟
القيمة السوقية لعملة SIMP هي $ 9.13K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SIMP؟
العرض المتداول لتوكن SIMP هو 999.99M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SIMP؟
حقق SIMP سعرًا قياسيًا قدره 0.00107703 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SIMP؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 SIMP.
ما هو حجم تداول SIMP؟
حجم تداول SIMP المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع SIMP هذا العام؟
قد يرتفع SIMP هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SIMP لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:27:21 (UTC+8)

تحديثات SIMPS ON SOL (SIMP) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,113.87
$113,113.87$113,113.87

-1.33%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,006.79
$4,006.79$4,006.79

-2.19%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.03958
$0.03958$0.03958

-14.77%

شعار Solana

Solana

SOL

$198.39
$198.39$198.39

-0.25%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.0976
$3.0976$3.0976

-19.69%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,006.79
$4,006.79$4,006.79

-2.19%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,113.87
$113,113.87$113,113.87

-1.33%

شعار Solana

Solana

SOL

$198.39
$198.39$198.39

-0.25%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6546
$2.6546$2.6546

+0.70%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19531
$0.19531$0.19531

-2.23%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Yellow Umbrella

Yellow Umbrella

YU

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Tx24

Tx24

TXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0238
$0.0238$0.0238

-4.80%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.07900
$0.07900$0.07900

+3,850.00%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000238
$0.0000000238$0.0000000238

+176.74%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001512
$0.00001512$0.00001512

+132.61%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008944
$0.0008944$0.0008944

+94.13%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.230
$2.230$2.230

+50.57%