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سعر Simpli Finance (SIMPLI) المباشر لليوم هو USD 0.00000713 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SIMPLI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Simpli Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.60 - تغيير سعر Simpli Finance خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Simpli Finance (SIMPLI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Simpli Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Simpli Finance مقابل USD هو $ -0.0000006918 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Simpli Finance مقابل USD هو $ -0.0000006375 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Simpli Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0000006918 -9.70% 60 يوم $ -0.0000006375 -8.94% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Simpli Finance (SIMPLI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Simpli Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02166779$ 0.02166779 $ 0.02166779 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -6.25%

معلومات سوق Simpli Finance (SIMPLI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: