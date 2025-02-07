سعر Simpli Finance (SIMPLI)
سعر Simpli Finance (SIMPLI) المباشر لليوم هو USD 0.00000713. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SIMPLI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Simpli Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.60
- تغيير سعر Simpli Finance خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Simpli Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Simpli Finance مقابل USD هو $ -0.0000006918 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Simpli Finance مقابل USD هو $ -0.0000006375 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Simpli Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000006918
|-9.70%
|60 يوم
|$ -0.0000006375
|-8.94%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Simpli Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-6.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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