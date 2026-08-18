سعر Simon the Gator اليوم

السعر المباشر لمشروع Simon the Gator (SIMON) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SIMON الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SIMON.

يحتل Simon the Gator حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,371.26، مع عرض متداول قدره 611.60M SIMON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SIMON بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00500522، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SIMON بمقدار +0.23% خلال الساعة الماضية و+6.34% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Simon the Gator (SIMON)

القيمة السوقية $ 11.37K$ 11.37K $ 11.37K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.37K$ 11.37K $ 11.37K إمداد دورة التداول 611.60M 611.60M 611.60M إجمالي العرض 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Simon the Gator هي $ 11.37K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SIMON يبلغ 611.60M، مع إجمالي عرض 690000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.37K.