توكنوميكس Simon for NYC dog Mayor (SIMON) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Simon for NYC dog Mayor (SIMON)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Simon for NYC dog Mayor (SIMON) Simon was in a public, real world race for Honorary Dog Mayor of NYC which he won! He competed against other big name memecoins like $bert and beat them out. He will now be the honorary Mayor of NYC for 2 years and we are excited to cover his story and help bring awareness to rescue animals which is he. We will donate to charities and shelters that helped with animals like Simon. We look forward to help with donating to dog shelters along w building a community around Simon. الموقع الرسمي: https://simonnycmayor.com/ اشتر SIMON الآن!

توكنوميكس Simon for NYC dog Mayor (SIMON) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Simon for NYC dog Mayor (SIMON)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 56.11K $ 56.11K $ 56.11K إجمالي العرض: $ 999.26M $ 999.26M $ 999.26M العرض المتداول: $ 999.26M $ 999.26M $ 999.26M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 56.11K $ 56.11K $ 56.11K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00370006 $ 0.00370006 $ 0.00370006 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Simon for NYC dog Mayor (SIMON)

توكنوميكس Simon for NYC dog Mayor (SIMON): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Simon for NYC dog Mayor (SIMON) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SIMON التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SIMON التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SIMON، استكشف السعر المباشر لتوكن SIMON!

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