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سعر Simon for NYC dog Mayor (SIMON) المباشر لليوم هو USD 0.00222181 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.22M . يتم تحديث سعر SIMON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Simon for NYC dog Mayor الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.93K - تغيير سعر Simon for NYC dog Mayor خلال اليوم هو +0.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.47M

أداء سعر Simon for NYC dog Mayor (SIMON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Simon for NYC dog Mayor مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Simon for NYC dog Mayor مقابل USD هو $ +0.0028452312 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Simon for NYC dog Mayor مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Simon for NYC dog Mayor مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.44% 30 يوم $ +0.0028452312 +128.06% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Simon for NYC dog Mayor (SIMON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Simon for NYC dog Mayor: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00202918$ 0.00202918 $ 0.00202918 24 ساعة مرتفع $ 0.00232778$ 0.00232778 $ 0.00232778 عالية طوال الوقت $ 0.00370006$ 0.00370006 $ 0.00370006 تغير السعر (1 ساعة) +1.93% تغير السعر (1يوم) +0.44% تغير السعر (7 أيام) +10.15%

معلومات سوق Simon for NYC dog Mayor (SIMON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: