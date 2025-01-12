سعر Simon for NYC dog Mayor (SIMON)
سعر Simon for NYC dog Mayor (SIMON) المباشر لليوم هو USD 0.00222181. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.22M. يتم تحديث سعر SIMON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Simon for NYC dog Mayor الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.93K
- تغيير سعر Simon for NYC dog Mayor خلال اليوم هو +0.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.47M
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خلال اليوم، كان سعر Simon for NYC dog Mayor مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Simon for NYC dog Mayor مقابل USD هو $ +0.0028452312 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Simon for NYC dog Mayor مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Simon for NYC dog Mayor مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.44%
|30 يوم
|$ +0.0028452312
|+128.06%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Simon for NYC dog Mayor: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.93%
+0.44%
+10.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Simon was in a public, real world race for Honorary Dog Mayor of NYC which he won! He competed against other big name memecoins like $bert and beat them out. He will now be the honorary Mayor of NYC for 2 years and we are excited to cover his story and help bring awareness to rescue animals which is he. We will donate to charities and shelters that helped with animals like Simon. We look forward to help with donating to dog shelters along w building a community around Simon.
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