سعر Simit (SIMIT)
سعر Simit (SIMIT) المباشر لليوم هو USD 0.149627. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SIMIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Simit الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.50K
- تغيير سعر Simit خلال اليوم هو -4.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Simit مقابل USD هو $ -0.0062860558093226 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Simit مقابل USD هو $ -0.0446982831 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Simit مقابل USD هو $ -0.0801789147 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Simit مقابل USD هو $ -0.02348184190933565 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0062860558093226
|-4.03%
|30 يوم
|$ -0.0446982831
|-29.87%
|60 يوم
|$ -0.0801789147
|-53.58%
|90 يوم
|$ -0.02348184190933565
|-13.56%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Simit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.33%
-4.03%
-25.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SIMIT Token serves as the intrinsic digital asset within the Simitci Swap ecosystem. Its primary objective is to foster platform expansion and user involvement by offering diverse incentives to Simitci Swap participants. As a pivotal element of the platform, SIMIT Token performs multiple roles, including facilitating liquidity provision and covering transaction fees.
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