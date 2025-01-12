سعر Simian AI (SIMAI)
سعر Simian AI (SIMAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 72.60K. يتم تحديث سعر SIMAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Simian AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.93K
- تغيير سعر Simian AI خلال اليوم هو -53.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 98.28M
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خلال اليوم، كان سعر Simian AI مقابل USD هو $ -0.000840272730222869 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Simian AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Simian AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Simian AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000840272730222869
|-53.21%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Simian AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.26%
-53.21%
-97.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$SIMAI powers blockchain-based data mapping technology that uses a combination of AI and sorting algorithms to process all information inserted as transactions. simianAI allows both non-technical professionals and developers to tackle real problems that arise from the utilization of generative AI using the blockchain as a tool. $SIMAI has a total supply of 100M tokens, distributed across liquidity, marketing, and staking seed. This ensures stability and growth while prioritizing community rewards and adoption. Decentralized Liquidity makes up 60% of the supply, secured through Uniswap V2 LP, ensuring smooth and fair trading experiences for all participants. Growth-Focused Allocation dedicates 8% to T10 CEX listings, 8% to marketing efforts, and 4% each for T1 CEX listings and community staking incentives.
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