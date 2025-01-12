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سعر Simian AI (SIMAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 72.60K . يتم تحديث سعر SIMAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Simian AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.93K - تغيير سعر Simian AI خلال اليوم هو -53.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 98.28M

أداء سعر Simian AI (SIMAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Simian AI مقابل USD هو $ -0.000840272730222869 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Simian AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Simian AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Simian AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000840272730222869 -53.21% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Simian AI (SIMAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Simian AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00158106$ 0.00158106 $ 0.00158106 عالية طوال الوقت $ 0.0494154$ 0.0494154 $ 0.0494154 تغير السعر (1 ساعة) +4.26% تغير السعر (1يوم) -53.21% تغير السعر (7 أيام) -97.02%

معلومات سوق Simian AI (SIMAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: