سعر SimbCoin Swap (SMBSWAP)
سعر SimbCoin Swap (SMBSWAP) المباشر لليوم هو USD 0.00120719. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SMBSWAP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SimbCoin Swap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.52
- تغيير سعر SimbCoin Swap خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SimbCoin Swap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SimbCoin Swap مقابل USD هو $ +0.0000470848 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SimbCoin Swap مقابل USD هو $ -0.0000836816 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SimbCoin Swap مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0000470848
|+3.90%
|60 يوم
|$ -0.0000836816
|-6.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SimbCoin Swap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SIMBCOIN SWAP ( SMBSWAP ) offers a new amazing and unique approach to invest in the crypto sphere, generating rewards from tangible luxurious such as real estate, integrated by eco-sustainable energy and extraordinary form of btc crypto mining.
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