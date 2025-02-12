سعر Silver Token (XAGX)
سعر Silver Token (XAGX) المباشر لليوم هو USD 31.9. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XAGX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Silver Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.77K
- تغيير سعر Silver Token خلال اليوم هو -0.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Silver Token مقابل USD هو $ -0.09494238815682 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Silver Token مقابل USD هو $ +1.6640539300 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Silver Token مقابل USD هو $ +1.2478514400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Silver Token مقابل USD هو $ +1.922383082721223 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.09494238815682
|-0.29%
|30 يوم
|$ +1.6640539300
|+5.22%
|60 يوم
|$ +1.2478514400
|+3.91%
|90 يوم
|$ +1.922383082721223
|+6.41%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Silver Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.19%
-0.29%
-0.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
XAGx Silver Token is a stablecoin that is indexed to silver price. It is backed by real physical silver. Developed by NEOMO Technologies & Trading LLC, it operates on the Avalanche C-Chain blockchain network. Each XAGx Silver Token is equivalent to one ounce of silver. The token price is updated in real-time based on the global market price of silver.XAGx Silver Token holders benefit from an investment backed by real physical silver. You can easily perform silver trade 24/7. The tokens offer high liquidity, low transaction fees, and 24/7 accessibility.
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