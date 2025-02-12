احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XAGX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XAGX.

سعر Silver Token (XAGX) المباشر لليوم هو USD 31.9 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر XAGX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Silver Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.77K - تغيير سعر Silver Token خلال اليوم هو -0.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Silver Token (XAGX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Silver Token مقابل USD هو $ -0.09494238815682 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Silver Token مقابل USD هو $ +1.6640539300 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Silver Token مقابل USD هو $ +1.2478514400 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Silver Token مقابل USD هو $ +1.922383082721223 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.09494238815682 -0.29% 30 يوم $ +1.6640539300 +5.22% 60 يوم $ +1.2478514400 +3.91% 90 يوم $ +1.922383082721223 +6.41%

تحليل سعر Silver Token (XAGX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Silver Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 31.4$ 31.4 $ 31.4 24 ساعة مرتفع $ 32.25$ 32.25 $ 32.25 عالية طوال الوقت $ 34.6$ 34.6 $ 34.6 تغير السعر (1 ساعة) +0.19% تغير السعر (1يوم) -0.29% تغير السعر (7 أيام) -0.41%

معلومات سوق Silver Token (XAGX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: