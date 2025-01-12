سعر Silver Stonks (SSTX)
سعر Silver Stonks (SSTX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 91.51K. يتم تحديث سعر SSTX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Silver Stonks الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 155.51
- تغيير سعر Silver Stonks خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 747.57B
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خلال اليوم، كان سعر Silver Stonks مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Silver Stonks مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Silver Stonks مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Silver Stonks مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-4.23%
|60 يوم
|$ 0
|-3.45%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Silver Stonks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-2.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Silver Stonks is a company powered by its own token, SSTX, created to make it easier for a wider demographic to protect and diversify their assets. The Silver Stonks ecosystem allows our holders to buy physical silver on our online store, gain memberships to access exclusive educational content on our platform and benefit from our services that allow traditional businesses to adopt a token economy. Our mission is (i) To make purchasing silver more approachable to a new generation of investors. (ii) To grow our token’s utility centered around an ecosystem of services. (iii) To educate people about the benefits of diversifying their assets, particularly in silver and cryptocurrencies.
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