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سعر Silver Stonks (SSTX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 91.51K . يتم تحديث سعر SSTX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Silver Stonks الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 155.51 - تغيير سعر Silver Stonks خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 747.57B

أداء سعر Silver Stonks (SSTX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Silver Stonks مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Silver Stonks مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Silver Stonks مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Silver Stonks مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -4.23% 60 يوم $ 0 -3.45% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Silver Stonks (SSTX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Silver Stonks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -2.82%

معلومات سوق Silver Stonks (SSTX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: