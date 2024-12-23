سعر Silva (SILVA)
سعر Silva (SILVA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 321.39K. يتم تحديث سعر SILVA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Silva الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 962.94
- تغيير سعر Silva خلال اليوم هو +0.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2,000.00T
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خلال اليوم، كان سعر Silva مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Silva مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Silva مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Silva مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.92%
|30 يوم
|$ 0
|+6.26%
|60 يوم
|$ 0
|+12.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Silva: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.48%
+0.92%
-4.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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