سعر Silo Staked SEI (ISEI)
سعر Silo Staked SEI (ISEI) المباشر لليوم هو USD 0.237817. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ISEI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Silo Staked SEI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.80K
- تغيير سعر Silo Staked SEI خلال اليوم هو -2.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Silo Staked SEI مقابل USD هو $ -0.0052528895854147 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Silo Staked SEI مقابل USD هو $ -0.0957816053 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Silo Staked SEI مقابل USD هو $ -0.1456396064 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Silo Staked SEI مقابل USD هو $ -0.2149222703698844 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0052528895854147
|-2.16%
|30 يوم
|$ -0.0957816053
|-40.27%
|60 يوم
|$ -0.1456396064
|-61.24%
|90 يوم
|$ -0.2149222703698844
|-47.47%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Silo Staked SEI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.93%
-2.16%
-4.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Liquid Staking token for Sei
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