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سعر Silo Staked SEI (ISEI) المباشر لليوم هو USD 0.237817 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ISEI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Silo Staked SEI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.80K - تغيير سعر Silo Staked SEI خلال اليوم هو -2.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Silo Staked SEI (ISEI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Silo Staked SEI مقابل USD هو $ -0.0052528895854147 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Silo Staked SEI مقابل USD هو $ -0.0957816053 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Silo Staked SEI مقابل USD هو $ -0.1456396064 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Silo Staked SEI مقابل USD هو $ -0.2149222703698844 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0052528895854147 -2.16% 30 يوم $ -0.0957816053 -40.27% 60 يوم $ -0.1456396064 -61.24% 90 يوم $ -0.2149222703698844 -47.47%

تحليل سعر Silo Staked SEI (ISEI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Silo Staked SEI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.233644$ 0.233644 $ 0.233644 24 ساعة مرتفع $ 0.25539$ 0.25539 $ 0.25539 عالية طوال الوقت $ 0.747819$ 0.747819 $ 0.747819 تغير السعر (1 ساعة) +0.93% تغير السعر (1يوم) -2.16% تغير السعر (7 أيام) -4.28%

معلومات سوق Silo Staked SEI (ISEI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: