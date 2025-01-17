سعر silky (SILKY)
سعر silky (SILKY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SILKY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق silky الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 264.71
- تغيير سعر silky خلال اليوم هو +5.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر silky مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر silky مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر silky مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر silky مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.90%
|30 يوم
|$ 0
|-34.22%
|60 يوم
|$ 0
|-68.54%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر silky: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
+5.90%
-6.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Silky is a Sylvanian kitty-themed meme coin launched on the Solana blockchain. Embracing the playful charm of Sylvanian feline characters, Silky combines the fun of meme culture with the fast, low-cost transactions of Solana. Designed for a community of enthusiasts, Silky aims to bring a whimsical touch to the crypto world while offering potential value and utility within its ecosystem. We hope you consider this project
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