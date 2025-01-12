سعر SikaSwap (SIKA)
سعر SikaSwap (SIKA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.06K. يتم تحديث سعر SIKA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SikaSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 247.28
- تغيير سعر SikaSwap خلال اليوم هو +0.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 127.00M
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خلال اليوم، كان سعر SikaSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SikaSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SikaSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SikaSwap مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.90%
|30 يوم
|$ 0
|-40.71%
|60 يوم
|$ 0
|-72.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SikaSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.14%
+0.90%
-21.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SikaSwap is a Decentralised Finance (DeFi) platform providing integrated payment solutions using blockchain technology. We are a passionate team of innovators, thinkers, and developers committed to creating seamless and secure payment experiences that connect everyday life with the De Fi space, empowering individuals to securely manage digital assets without the limitations of traditional financial and intermediaries.
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