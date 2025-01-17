سعر SigUSD (SIGUSD)
سعر SigUSD (SIGUSD) المباشر لليوم هو USD 1.018. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SIGUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SigUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.98K
- تغيير سعر SigUSD خلال اليوم هو +2.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SigUSD مقابل USD هو $ +0.02452717 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SigUSD مقابل USD هو $ +0.0429966552 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SigUSD مقابل USD هو $ +0.0337980072 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SigUSD مقابل USD هو $ +0.0511843033277817 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.02452717
|+2.47%
|30 يوم
|$ +0.0429966552
|+4.22%
|60 يوم
|$ +0.0337980072
|+3.32%
|90 يوم
|$ +0.0511843033277817
|+5.29%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SigUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.47%
+2.47%
+3.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SigUSD is an algorithmic stable coin protocol based off the research of the AgeUSD protocol. As in the name, sigUSD acts as a stablecoin which is pegged to the USD.
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A$1.63898
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￡0.82458
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€0.98746
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$1.018
|1 SIGUSD إلى MYR
RM4.581
|1 SIGUSD إلى TRY
₺36.16954
|1 SIGUSD إلى JPY
¥158.44152
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₽105.48516
|1 SIGUSD إلى INR
₹88.13844
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Rp16,688.52192
|1 SIGUSD إلى PHP
₱59.69552
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￡E.51.29702
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R$6.1589
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C$1.46592
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৳123.76844
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₦1,583.1936
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₴42.93924
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Bs54.972
|1 SIGUSD إلى PKR
Rs283.96092
|1 SIGUSD إلى KZT
₸540.049
|1 SIGUSD إلى THB
฿35.05992
|1 SIGUSD إلى TWD
NT$33.50238
|1 SIGUSD إلى CHF
Fr0.92638
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