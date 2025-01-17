سعر SigRSV (SIGRSV)
سعر SigRSV (SIGRSV) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SIGRSV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SigRSV الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 190.14
- تغيير سعر SigRSV خلال اليوم هو +7.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SigRSV مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SigRSV مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SigRSV مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SigRSV مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+7.56%
|30 يوم
|$ 0
|+1.61%
|60 يوم
|$ 0
|+55.22%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SigRSV: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.47%
+7.56%
+18.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SigRSV is the Reserve token for SigmaUSD Bank. SigmaUSD.io is a UTxO-based novel crypto-backed algorithmic stablecoin protocol. The protocol is the first iteration of AgeUSD which is the result of a collaboration between research and development teams across three organisations: IOG (IOHK), the company leading Cardano core development; Ergo Foundation; and blockchain technology company, Emurgo, also one of the founding members of Cardano.
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