سعر SigmaDotMoney اليوم

السعر المباشر لمشروع SigmaDotMoney (SIGMA) اليوم هو $ 0.00340658، مع تغير بنسبة 0.31% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SIGMA الحالي إلى USD هو $ 0.00340658 لكل SIGMA.

يحتل SigmaDotMoney حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 493,951، مع عرض متداول قدره 145.00M SIGMA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SIGMA بين $ 0.00339104 (أدنى) و$ 0.0034224 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.089113، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0031148.

على المدى القصير، تحرك SIGMA بمقدار +0.07% خلال الساعة الماضية و-6.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.87K.

معلومات سوق SigmaDotMoney (SIGMA)

القيمة السوقية $ 493.95K$ 493.95K $ 493.95K الحجم (24 ساعة) $ 1.87K$ 1.87K $ 1.87K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.41M$ 3.41M $ 3.41M إمداد دورة التداول 145.00M 145.00M 145.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SigmaDotMoney هي $ 493.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.87K. العرض المتداول لـ SIGMA يبلغ 145.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.41M.