معلومات سعر Sigma Music (FAN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.11% تغير السعر (7 أيام) -1.09% تغير السعر (7 أيام) -1.09%

سعر Sigma Music (FAN) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FAN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFAN على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FAN -- على مدار الساعة الماضية، +0.11% على مدار 24 ساعة، و -1.09% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Sigma Music (FAN)

القيمة السوقية $ 15.19K$ 15.19K $ 15.19K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.07K$ 23.07K $ 23.07K إمداد دورة التداول 658.34M 658.34M 658.34M إجمالي العرض 999,988,780.869021 999,988,780.869021 999,988,780.869021

القيمة السوقية الحالية لـ Sigma Music هي $ 15.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FAN يبلغ 658.34M، مع إجمالي عرض 999988780.869021. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.07K.