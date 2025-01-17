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سعر Sifu Vision (SIFU) المباشر لليوم هو USD 75.7 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SIFU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sifu Vision الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 75.70 - تغيير سعر Sifu Vision خلال اليوم هو -0.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Sifu Vision (SIFU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sifu Vision مقابل USD هو $ -0.04314145115448 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sifu Vision مقابل USD هو $ -0.4947146400 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sifu Vision مقابل USD هو $ +1.8048848200 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sifu Vision مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.04314145115448 -0.05% 30 يوم $ -0.4947146400 -0.65% 60 يوم $ +1.8048848200 +2.38% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sifu Vision (SIFU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sifu Vision: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 75.59$ 75.59 $ 75.59 24 ساعة مرتفع $ 75.93$ 75.93 $ 75.93 عالية طوال الوقت $ 101.66$ 101.66 $ 101.66 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) -0.05% تغير السعر (7 أيام) -0.01%

معلومات سوق Sifu Vision (SIFU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: