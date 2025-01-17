سعر Sifu Vision (SIFU)
سعر Sifu Vision (SIFU) المباشر لليوم هو USD 75.7. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SIFU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sifu Vision الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 75.70
- تغيير سعر Sifu Vision خلال اليوم هو -0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Sifu Vision مقابل USD هو $ -0.04314145115448 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sifu Vision مقابل USD هو $ -0.4947146400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sifu Vision مقابل USD هو $ +1.8048848200 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sifu Vision مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.04314145115448
|-0.05%
|30 يوم
|$ -0.4947146400
|-0.65%
|60 يوم
|$ +1.8048848200
|+2.38%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sifu Vision: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-0.05%
-0.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sifu serves as the native token of Sifu Vision, a project dedicated to implementing advanced treasury management strategies, exploring alpha opportunities, and engaging in seed investing to deliver tangible value to its token holders. Sifu Vision offers a quarterly redemption option to all token holders, enhancing their flexibility to capitalize on their investment growth.
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|1 SIFU إلى AUD
A$121.877
|1 SIFU إلى GBP
￡61.317
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€73.429
|1 SIFU إلى USD
$75.7
|1 SIFU إلى MYR
RM340.65
|1 SIFU إلى TRY
₺2,689.621
|1 SIFU إلى JPY
¥11,781.948
|1 SIFU إلى RUB
₽7,844.034
|1 SIFU إلى INR
₹6,554.106
|1 SIFU إلى IDR
Rp1,240,983.408
|1 SIFU إلى PHP
₱4,439.048
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￡E.3,814.523
|1 SIFU إلى BRL
R$457.985
|1 SIFU إلى CAD
C$109.008
|1 SIFU إلى BDT
৳9,203.606
|1 SIFU إلى NGN
₦117,728.64
|1 SIFU إلى UAH
₴3,193.026
|1 SIFU إلى VES
Bs4,087.8
|1 SIFU إلى PKR
Rs21,115.758
|1 SIFU إلى KZT
₸40,158.85
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฿2,607.108
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NT$2,491.287
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